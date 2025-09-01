Ричмонд
Ким Чен Ын осмотрел новое производство ракет в КНДР

Ким Чен Ын заявил, что КНДР успешно выполняет план по выпуску ракетных вооружений.

Источник: Аргументы и факты

Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с недавно запущенной линией производства ракет на ведущем военно-промышленном предприятии этой республики, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В публикации уточняется, что визит главы государства на завод состоялся 31 августа. Ким Чен Ын в ходе посещения предприятия обратил внимание, что КНДР успешно выполняет план по выпуску ракетных вооружений в рамках потребностей Корейской народной армии.

Глава государства также согласовал три новых плана по расширению производства ракет и утвердил проект оборонных расходов, который касается этой деятельности.

Напомним, 24 августа появилась информация, что в КНДР испытали две новые модификации зенитных ракет. За пусками наблюдал Ким Чен Ын.

