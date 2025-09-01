Ева Польна, флешмоб и кокошники: чем удивит Владивосток на открытии центра «Россия»

«7 сентября мы откроем первый филиал Национального центра “Россия” в Приморском крае. Это место станет не просто точкой притяжения, а настоящим культурным и общественным сердцем региона, где встретятся традиции и новые идеи, опыт и инновации. Открытие будет сопровождаться масштабным праздником с шествием, флешмобом и выступлениями артистов со всего Дальнего Востока», — отметила генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.