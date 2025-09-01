Ева Польна, флешмоб и кокошники: чем удивит Владивосток на открытии центра «Россия»

«7 сентября мы откроем первый филиал Национального центра “Россия” в Приморском крае. Это место станет не просто точкой притяжения, а настоящим культурным и общественным сердцем региона, где встретятся традиции и новые идеи, опыт и инновации. Открытие будет сопровождаться масштабным праздником с шествием, флешмобом и выступлениями артистов со всего Дальнего Востока», — отметила генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.
Согласно заявлению организаторов, в 16:00 сцену откроет популярная молодежная группа из Владивостока — «Тесла». Затем участники и гости смогут присоединиться к яркому флаговому шествию по обновлённой набережной, после чего пройдет танцевальный флешмоб под названием «Прекрасное далеко». Эта традиция, начавшаяся еще на выставке-форуме «Россия» в Москве, теперь получила продолжение на Дальнем Востоке.
Кульминацией станет концерт с участием ведущих артистов Приморского края. Ведущими вечера выступят Александр Пстыга — официальный голос хоккейного клуба «Адмирал» — и телеведущая Анастасия Бородина, известная зрителям по телеканалу «Москва 24».
Специальным гостем вечера станет певица Ева Польна, чье выступление запланировано в финале концертной части. Для первых тысячи гостей организаторы подготовили оригинальные кокошники ручной работы от бренда «Патриотка». Самые активные участники получат памятные сувениры и подарки с символикой центра.
Создание филиалов Национального центра «Россия» инициировано по распоряжению Президента России Владимира Путина. Главная цель — демонстрация успехов страны, формирование национального самосознания, развитие потенциала молодежи и сохранение наследия выставки-форума «Россия». Приморский край стал первым регионом, где начнет работу такой центр. До конца года планируется открытие филиалов еще в нескольких субъектах РФ.
Посетителям филиала будет доступна постоянная экспозиция, демонстрирующая богатство природы и современные достижения Приморья. Экспозиции построены в виде интерактивного маршрута — от истории региона до футурологических концепций его развития. Отдельные зоны посвящены науке, спорту, культуре, образованию, туризму, инновациям и карьерным возможностям в крае.
Филиал также станет площадкой для постоянного проведения образовательных и культурных событий. Гости смогут не только участвовать в мероприятиях, но и приобретать продукцию местных производителей в универмаге «Россия», а также попробовать блюда приморской кухни в специально организованной гастрозоне.
Напомним, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин во время своего визита во Владивосток посетит Национальный центр «Россия».