Медвежонку из Башкирии, который сорвался со скалы, пришли на помощь

В Красном Ключе развернулась спасательная операция по спасению медвежонка. Об этом рассказала в телеграм-канале Mash. Малышу едва исполнился год, когда он сорвался со скалы и получил тяжелейшую травму — перелом позвоночника. Ситуация осложнялась тем, что неподалеку бродила обеспокоенная мать-медведица.
На помощь пришли специалисты из зоозащитной организации «Пин и Пуф». Им удалось аккуратно подобраться к пострадавшему медвежонку и, не спровоцировав конфликта с медведицей, эвакуировать его. Зверю окажут всю необходимую помощь.
