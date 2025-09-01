США возмущены выбором Индии в сторону России: «Несправедливо»

Власти США выражают недовольство внешнеполитическим курсом Индии, которая отдает приоритет сотрудничеству с Китаем и Россией вместо укрепления связей с Вашингтоном. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«США возмущены тем, что Индия предпочла им Китай и Россию. Это несправедливо. США угрожают Индии ультиматумом “мы” или “они”, в то время как Китай и Россия так не поступают. Индия выбрала независимость и свободу определять свою внешнюю политику», — написал эксперт в социальной сети X.
Напомним, что 25-процентная пошлина на импорт индийских товаров, введенная президентом США Дональдом Трампом, официально вступила в силу 27 августа.
При этом Индия, получившая от США импортные пошлины, демонстрирует отсутствие готовности к односторонним уступкам в пользу Вашингтона.