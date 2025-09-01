Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США возмущены выбором Индии в сторону России: «Несправедливо»

Профессор Дизен: в США возмущены тем, что Индия выбрала не их, а Китай и РФ.

Источник: Комсомольская правда

Власти США выражают недовольство внешнеполитическим курсом Индии, которая отдает приоритет сотрудничеству с Китаем и Россией вместо укрепления связей с Вашингтоном. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«США возмущены тем, что Индия предпочла им Китай и Россию. Это несправедливо. США угрожают Индии ультиматумом “мы” или “они”, в то время как Китай и Россия так не поступают. Индия выбрала независимость и свободу определять свою внешнюю политику», — написал эксперт в социальной сети X.

Напомним, что 25-процентная пошлина на импорт индийских товаров, введенная президентом США Дональдом Трампом, официально вступила в силу 27 августа.

При этом Индия, получившая от США импортные пошлины, демонстрирует отсутствие готовности к односторонним уступкам в пользу Вашингтона.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше