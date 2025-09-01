Промываем и обрабатываем: Life.ru узнал, почему не стоит игнорировать царапины от домашних животных

Фелиноз относится к зооантропонозным инфекциям, то есть передается от животных к человеку. Чаще всего переносчиками болезни являются кошки, как правило, не проявляющие признаки болезни. Гораздо реже собаки, отметила биолог. Заражение животного происходит через укус блохи или при заглатывании продуктов их жизнедеятельности. Человек может заразиться через контакт с когтями (царапину) или со слюной заражённого животного, особенно если на коже человека есть микроповреждения.