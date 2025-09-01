Мошенники увели у жительницы Прикамья более миллиона

Спустя некоторое время чайковчанке позвонил якобы сотрудник Центробанка. Он предупредил заявительницу, что в предыдущем разговоре она сообщила мошенникам личные данные, теперь они получили доступ к ее банковскому счету и ее денежные средства в опасности. «Сотрудник Центробанка» предложил помощь и озвучил алгоритм дальнейших действий. Потерпевшая поверила, что ей хотят помочь, и выполнила все инструкции. За несколько дней она совершила около десятка переводов денег, своих и кредитных, на общую сумму более 1,3 млн рублей на счета, которые ей назвал звонивший.