Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники увели у жительницы Прикамья более миллиона

В дежурную часть полиции в Чайковском обратилась 30-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В дежурную часть полиции в Чайковском обратилась 30-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Опросив потерпевшую, правоохранители установили, что ей на мобильный телефон позвонил мужчина, назвался сотрудником налоговой службы и сообщил, что нужно записаться на прием для подтверждения доходов. Выполняя его указания, женщина назвала звонившему код из смс-сообщения, затем разговор прекратился.

Спустя некоторое время чайковчанке позвонил якобы сотрудник Центробанка. Он предупредил заявительницу, что в предыдущем разговоре она сообщила мошенникам личные данные, теперь они получили доступ к ее банковскому счету и ее денежные средства в опасности. «Сотрудник Центробанка» предложил помощь и озвучил алгоритм дальнейших действий. Потерпевшая поверила, что ей хотят помочь, и выполнила все инструкции. За несколько дней она совершила около десятка переводов денег, своих и кредитных, на общую сумму более 1,3 млн рублей на счета, которые ей назвал звонивший.

Позже женщина осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.