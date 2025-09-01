В Красноярском крае для 370 тысяч школьников прозвенел первый звонок

Статистика этого года отражает демографические особенности региона: в 37 муниципальных образованиях края насчитывается 54 сельские школы, где в первый класс пришел только один ученик. В то же время в краевой столице сформированы рекордные первые классы — в школах № 156 и № 159 открыто по 15 параллелей.