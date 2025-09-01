В Красноярском крае для 370 тысяч школьников прозвенел первый звонок

Сегодня во всех районах Красноярского края торжественно стартовал новый учебный год.
За парты 1005 школ региона сели более 370 тысяч учащихся, из которых около 34 тысяч — первоклассники.
Как сообщает министерство образования края, в рамках Года защитника Отечества первый урок для многих школьников был посвящен патриотической тематике. В образовательных учреждениях прошли встречи с ветеранами и участниками специальной военной операции.
Статистика этого года отражает демографические особенности региона: в 37 муниципальных образованиях края насчитывается 54 сельские школы, где в первый класс пришел только один ученик. В то же время в краевой столице сформированы рекордные первые классы — в школах № 156 и № 159 открыто по 15 параллелей.
Среди ключевых нововведений учебного года:
Сокращение количества контрольных и проверочных работ;
Единый утвержденный график учебного процесса;
Переход школьной коммуникации в национальный мессенджер МАХ.
Новый учебный год принесет не только традиционные занятия, но и значительные изменения в образовательном процессе, направленные на оптимизацию нагрузки учащихся и модернизацию системы коммуникации.