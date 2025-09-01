Акция в поддержку открытия границы с Россией пройдет в Финляндии

Организатор акции, депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин, пояснил, что 18 часов — это время, которое иногда приходится проводить на границе. Цель флешмоба — показать, что поездки из Финляндии в Россию через Эстонию, Турцию или Норвегию многим недоступны. Участники также намерены обратиться к городскому совету Лаппеенранты с предложением рассмотреть возможность контролируемого открытия погранперехода «Нуйямаа» (МАПП «Брусничное»), передает РИА Новости.