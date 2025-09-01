Акция в поддержку открытия границы с Россией пройдет в Финляндии

В финском городе Лаппеенранта в понедельник, 1 сентября, состоится флешмоб в поддержку открытия границы с Россией.
Участники акции «встанут в очередь» на 18 часов, демонстрируя солидарность с людьми, которые сталкиваются с длительным ожиданием на эстонском КПП «Нарва» для въезда в Россию после закрытия границы финскими властями.
Организатор акции, депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин, пояснил, что 18 часов — это время, которое иногда приходится проводить на границе. Цель флешмоба — показать, что поездки из Финляндии в Россию через Эстонию, Турцию или Норвегию многим недоступны. Участники также намерены обратиться к городскому совету Лаппеенранты с предложением рассмотреть возможность контролируемого открытия погранперехода «Нуйямаа» (МАПП «Брусничное»), передает РИА Новости.
23 августа преззидент Финляндии Александр Стубб высказался о том, что отношения между Финляндией и РФ начнут восстанавливаться после завершения спецоперации на Украине. Он отметил, что страны связывают географическое соседство и общая история, что создает основу для совместного будущего.