Стало известно, какие кружки посещает осужденный экс-губернатор Сахалина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, отбывающий 15-летний срок за коррупционные преступления, активно участвует в культурной и спортивной жизни исправительного учреждения. Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении РИА Новости, осужденный посещает несколько кружков, направленных на самообразование и развитие.
В документах указывается, что Хорошавин занимается в музыкальном, литературном («Книголюб»), историческом и шахматном кружках, а также участвует в физкультурно-спортивных мероприятиях.
В настоящее время отбывает наказание в одной из исправительных колоний на территории Хабаровского края.
Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года вынес первый приговор по делу о коррупции, приговорив экс-губернатора к 13 годам колонии строгого режима с штрафом в размере 500 миллионов рублей и лишением государственных наград. В апреле 2020 года материалы второго уголовного дела были переданы в суд, и спустя два года по совокупности преступлений Хорошавин был окончательно приговорен к 15 годам лишения свободы с сохранением штрафа в 500 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что экс-губернатор, осужденный за коррупцию, обучается профессии бетонщика.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.