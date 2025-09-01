Ричмонд
В Красноярске пресекли масштабную ночную торговлю алкоголем: рейд выявил 30 нарушителей

Крупномасштабный рейд правоохранителей выявил систематические нарушения законодательства о продаже алкоголя в краевой столице.

Сотрудники полиции провели ночные проверки в более чем 100 торговых точках по всему городу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, в 30 заведениях, расположенных в жилых домах, была зафиксирована незаконная продажа алкоголя после 23:00. Все точки работали в обход действующего законодательства, запрещающего ночную торговлю спиртным.

Особую обеспокоенность правоохранителей вызвали два случая реализации алкоголя индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица. Для таких нарушителей предусмотрена повышенная ответственность — штрафы могут достигать 200 тысяч рублей.

В настоящее время изъята вся незаконно реализуемая алкогольная продукция. В отношении владельцев торговых точек составлены административные протоколы. Им грозят штрафы до 40 тысяч рублей за каждое нарушение.

В ведомстве подчеркивают, что рейды по пресечению несанкционированной торговли алкоголем будут продолжены. Особое внимание правоохранители уделят объектам, расположенным в жилых зданиях и работающим в ночное время.