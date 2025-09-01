10,6 тыс новых квартир введено в эксплуатацию в Иркутской области

Иркутская область за семь месяцев 2025 года достигла значительных успехов в жилищном строительстве. С января по июль введено в эксплуатацию 10,6 тыс. новых квартир, что на 1,2 тыс. единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая площадь сданного под ключ жилья превысила 1 млн. кв.м, увеличившись на 27% по сравнению с 2024 годом. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутскстат.
— Основная доля жилых домов (89% всей площади) введена населением за свой счет и с помощью кредитов. Объем индивидуального жилищного строительства вырос в 1,3 раза, — рассказывают в Иркутскстат.
Особенно впечатляющий рост зафиксирован в городской местности, где объемы строительства увеличились на 39%. В сельских населенных пунктах также отмечен рост на 20%, и эти территории обеспечили 62% всего ввода жилья.
Кроме того, в регионе сдано в эксплуатацию 126 промышленных, коммерческих, учебных и административных зданий, что также способствует развитию инфраструктуры и экономики области.