10,6 тыс новых квартир введено в эксплуатацию в Иркутской области

Иркутская область за семь месяцев 2025 года достигла значительных успехов в жилищном строительстве. С января по июль введено в эксплуатацию 10,6 тыс. новых квартир, что на 1,2 тыс. единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая площадь сданного под ключ жилья превысила 1 млн. кв.м, увеличившись на 27% по сравнению с 2024 годом. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутскстат.