Си Цзиньпин сообщил, что Китай инвестировал в экономику ШОС более $34 млрд

Китайские инвестиции в экономику стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), превысили 34 миллиарда долларов. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
«На сегодняшний день объем инвестиций Китая в другие государства — члены ШОС превышает $34 млрд, а годовой объем двусторонней торговли с другими странами — участницами объединения превысил $500 млрд», — сообщил Си Цзиньпин в рамках 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС.
Напомним, что 1 сентября президент РФ Владимир Путин приехал в «Мэйцзян» для проведения заседаний ШОС+. В фойе его встретил председатель КНР Си Цзиньпин, после — лидеры обменялись рукопожатиями и сделали традиционное фото с другими лидерами ШОС.
Ранее KP.RU подробно писал об основных подробностях встречи Владимира Путина в китайском Тяньцзине.