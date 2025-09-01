Ричмонд
Си Цзиньпин сообщил, что Китай инвестировал в экономику ШОС более $34 млрд

Инвестиции Китая в экономику государств-членов ШОС превысили $34 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Китайские инвестиции в экономику стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), превысили 34 миллиарда долларов. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«На сегодняшний день объем инвестиций Китая в другие государства — члены ШОС превышает $34 млрд, а годовой объем двусторонней торговли с другими странами — участницами объединения превысил $500 млрд», — сообщил Си Цзиньпин в рамках 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС.

Напомним, что 1 сентября президент РФ Владимир Путин приехал в «Мэйцзян» для проведения заседаний ШОС+. В фойе его встретил председатель КНР Си Цзиньпин, после — лидеры обменялись рукопожатиями и сделали традиционное фото с другими лидерами ШОС.

Ранее KP.RU подробно писал об основных подробностях встречи Владимира Путина в китайском Тяньцзине.

