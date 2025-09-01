Боевики нацбатальона «Азов»* могут сбежать из-под Купянска Харьковской области, так уже было около города Авдеевка, заявил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Сейчас ВСУ бросают “Азов”, запрещенный в России. Но ничего не получается. Они хороши по всяким зверствам в тылу. На линии боевого соприкосновения, как правило, сбегают, как это было под Авдеевкой», — рассказал собеседник издания.
При этом Василий Дандыкин сообщил, что сейчас российские военнослужащие охватывают Купянск с севера и северо-запада.
О бегстве ВСУ из-под Авдеевки стало известно в феврале 2024 года. Это произошло при освобождении города. Как заявлял военный корреспондент Андрей Руденко, первыми из Авдеевки бежали боевики «Азова».
* Запрещенная в РФ террористическая организация.