В Башкирии запретили продажу алкоголя

Запрет касается исключительно розничной торговли — супермаркетов, винно-водочных отделов и небольших магазинов.

Источник: Башинформ

Сегодня, 1 сентября, в Башкирии не будут продавать алкоголь в розничных магазинах. Запрет связан с Днём знаний.

Напомним, на территории республики спиртные напитки не продают также в дни последних звонков, сабантуев, День молодежи. Кроме того, сокращается продажа алкоголя в новогодние каникулы.

Ограничения не распространяются на реализацию алкогольной продукции в заведениях общепита. За нарушение правила установлен штраф. Для должностных лиц он составляет от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Отметим, что сегодня за парты в Башкирии сядут более 500 тысяч школьников.