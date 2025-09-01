В Башкирии запретили продажу алкоголя

Ограничения не распространяются на реализацию алкогольной продукции в заведениях общепита. За нарушение правила установлен штраф. Для должностных лиц он составляет от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции.