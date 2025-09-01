Ричмонд
Для участников ВЭФ во Владивостоке запустили специальный погодный сайт

Специалисты Примгидромета в ежедневном режиме публикую прогнозы для ключевых точек форума.

Источник: PrimaMedia.ru

Специализированный погодный сайт начал работу для обеспечения участников Х Восточного экономического форума (ВЭФ, 16+) актуальной метеоинформацией, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Сайт ежедневно публикует прогнозы погоды для ключевых точек форума: Владивостока, острова Русский, пролива Босфор Восточный и города Артём, где расположен международный аэропорт. Портал предоставляет данные о фактической погоде в режиме реального времени в местах проведения мероприятий, а также информацию об экологической обстановке в городе и прилегающих акваториях. Для удобства иностранных гостей реализована английская версия сайта. Отдельный блок предназначен для оперативного оповещения о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях.

Напомним, главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал о погоде на время ВЭФ во Владивостоке. К началу форума атмосферные фронты сместятся на север.