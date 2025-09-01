Синоптики рассказали, с какой погоды начнётся сентябрь в Челябинской области

Сегодня стартует новый учебный год. Но готовы ли дети после трёх месяцев каникул быстро настроиться на учёбу и поменять свой привычный распорядок? Нуждаются ли они в этот период в помощи родителей, как легче адаптировать ребёнка к школьному режиму дня и надо ли в последние дни отдыха заставлять детей читать весь список внеклассного чтения и срочно записывать на кружки? Об этом мы поговорили с семейным клиническим психологом. Ещё она рассказала, как отметить 1 сентября и нужно ли помогать детям с домашкой.