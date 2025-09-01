Синоптики рассказали, с какой погоды начнётся сентябрь в Челябинской области

По данным местного Гидрометцентра, в первый день осени на территории области ожидается облачность с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, в южной половине, где Варна, Бреды, Магнитогорск, осадки будут интенсивнее. После довольно прохладной ночи, когда температура опускалась до +4, днём потеплеет до +13…+18, а на юге — даже до +21 градуса. Ветер будет дуть северной четверти, с порывами до 13 метров в секунду.
В Челябинске День знаний пройдёт в основном без дождей, на фоне облачности с прояснениями. Но день будет прохладным, максимум +16…+18. «Яндекс. Погода» утверждает, что небольшие осадки ожидаются во вторник, а потом потеплеет до дневных +20…+22, и эта температура задержится надолго.
Сегодня стартует новый учебный год. Но готовы ли дети после трёх месяцев каникул быстро настроиться на учёбу и поменять свой привычный распорядок? Нуждаются ли они в этот период в помощи родителей, как легче адаптировать ребёнка к школьному режиму дня и надо ли в последние дни отдыха заставлять детей читать весь список внеклассного чтения и срочно записывать на кружки? Об этом мы поговорили с семейным клиническим психологом. Ещё она рассказала, как отметить 1 сентября и нужно ли помогать детям с домашкой.