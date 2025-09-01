Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 1 сентября 2025:

1. Жители обезлюдевшего молдавского села, которые из-за политики властей не могут вернуться из России уже несколько лет: «Мама, даже камень при въезде в село уже пахнет твоим борщом со свеклой и фасолью!».

2. Еще не третье сентября, а будут ливни и жара: Жителей Молдовы ждут +30 градусов и дожди с грозами.

3. Жесткая стычка оппозиционеров из блока «Победа» и силовиков Молдовы: «Полиция с агрессивными провокаторами напала на нас без причины — избили и волочили по асфальту!».

4. Календарь на 2025−2026 учебный год в Молдове: ПОЛНОЕ расписание каникул, сессий и экзаменов.

5. В нашей стране самая дорогая недвижимость в Европе: Сколько лет надо проработать жителю Молдовы, чтобы позволить себе самую дешевую квартиру.

