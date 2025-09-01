Топ-5 главных новостей в Молдове 1 сентября 2025: Почему жители села в Молдове не могут вернуться много лет из России; Молдову ждут +30 градусов и грозы; жесткая стычка оппозиционеров из блока «Победа» и

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 1 сентября 2025:
1. Жители обезлюдевшего молдавского села, которые из-за политики властей не могут вернуться из России уже несколько лет: «Мама, даже камень при въезде в село уже пахнет твоим борщом со свеклой и фасолью!».
2. Еще не третье сентября, а будут ливни и жара: Жителей Молдовы ждут +30 градусов и дожди с грозами.
3. Жесткая стычка оппозиционеров из блока «Победа» и силовиков Молдовы: «Полиция с агрессивными провокаторами напала на нас без причины — избили и волочили по асфальту!».
4. Календарь на 2025−2026 учебный год в Молдове: ПОЛНОЕ расписание каникул, сессий и экзаменов.
5. В нашей стране самая дорогая недвижимость в Европе: Сколько лет надо проработать жителю Молдовы, чтобы позволить себе самую дешевую квартиру.
