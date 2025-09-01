В Верещагинском округе заканчивается ремонт мостов

Сразу два моста через Кожухарку обновляют в поселке Зюкайка. Мост в центре поселения на улице Первомайской, который обеспечивает доступность школы и техникума, был признан предаварийным. Сейчас готовность обновленного сооружения — 83%.
Мост на улице Набережной, по оценке специалистов, не подлежал восстановлению. На месте демонтированного моста возводится новый, железобетонный на свайных опорах. Здесь работы выполнены на 90%.
А в Верещагино на улице Депутатской идет реконструкция путепровода через железнодорожные пути длиной более 115 метров. Это единственная магистраль, соединяющая две части города. Здесь уже уложена дорожная одежда, обустроены тротуары в обоих направлениях, смонтированы барьеры и перила.