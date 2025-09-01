В Верещагинском округе заканчивается ремонт мостов

А в Верещагино на улице Депутатской идет реконструкция путепровода через железнодорожные пути длиной более 115 метров. Это единственная магистраль, соединяющая две части города. Здесь уже уложена дорожная одежда, обустроены тротуары в обоих направлениях, смонтированы барьеры и перила.