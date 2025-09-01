Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Верещагинском округе заканчивается ремонт мостов

Сразу два моста через Кожухарку обновляют в поселке Зюкайка.

Сразу два моста через Кожухарку обновляют в поселке Зюкайка. Мост в центре поселения на улице Первомайской, который обеспечивает доступность школы и техникума, был признан предаварийным. Сейчас готовность обновленного сооружения — 83%.

Мост на улице Набережной, по оценке специалистов, не подлежал восстановлению. На месте демонтированного моста возводится новый, железобетонный на свайных опорах. Здесь работы выполнены на 90%.

А в Верещагино на улице Депутатской идет реконструкция путепровода через железнодорожные пути длиной более 115 метров. Это единственная магистраль, соединяющая две части города. Здесь уже уложена дорожная одежда, обустроены тротуары в обоих направлениях, смонтированы барьеры и перила.