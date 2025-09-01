Иноагентам с 1 сентября полностью запретят просвещать россиян

Также иностранным агентам запрещено участвовать в управлении государственными корпорациями. Кроме того, некоммерческие организации, признанные иностранными агентами, не смогут быть включены в реестр социально ориентированных НКО и получать муниципальную финансовую помощь. Эти изменения внесены в федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и в Кодекс об административных правонарушениях, передает РИА Новости.