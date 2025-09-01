В начале сентября в Башкирии потеплеет до +29 градусов

Начало сентября ознаменуется неожиданным потеплением. По словам синоптиков республиканского гидрометцентра, температура воздуха прогреется почти до +30 градусов.
Сегодня, 1 сентября, ожидается небольшой дождь. Столбики термометров днем поднимутся +22…+27°, по северо-востоку до +16°.
Во вторник, 2 сентября. кое-где снова возможны кратковременные осадки. Ветер восточный, несильный. Ночью температура ожидается в пределах +9…+14 градусов, а днем — от +24 до +29 градусов. На севере региона максимальная температура составит около +19 градусов.
На следующий день, 3 сентября, ночью в некоторых районах, а днем почти повсеместно ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны даже грозы. Ветер юго-восточный, умеренный. Ночью температура будет колебаться от +12 до +17 градусов, а днем — от +17 до +22 градусов. На юге региона воздух прогреется сильнее, до +23…+28 градусов.
