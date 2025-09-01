Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лишняя фон дер Ляйен: за что главу ЕК освистали в Болгарии

В Болгарии освистали и призвали убраться из страны Урсулу фон дер Ляйен.

Источник: Комсомольская правда

В болгарском городе Сопот состоялся митинг против визита председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Акцию организовала политическая партия «Возрождение».

Уточняется, что участники акции заполнили площадь, держа в руках национальные флаги Болгарии и партии «Возрождение». Кроме этого, активисты также демонстрировали плакаты с антивоенными лозунгами, включая призыв: «Урсула несет войну, Болгария хочет мира!».

«Перед входом в здание ВАЗовских машиностроительных заводов собрались… не желающие иностранного европейского присутствия в Болгарии», — следует из сообщения на сайте организации.

Глава политической силы «Возрождение» Костадин Костадинов заявил о неприемлемости визита председателя ЕК, указав, что он организован прозападными кругами в болгарском правительстве без учета воли граждан. В выступлении прозвучал призыв к замене лояльных Брюсселю чиновников.

Накануне глава ЕК заявила о намерении ЕС отправить своих военнослужащих на Украину.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше