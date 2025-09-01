В болгарском городе Сопот состоялся митинг против визита председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Акцию организовала политическая партия «Возрождение».
Уточняется, что участники акции заполнили площадь, держа в руках национальные флаги Болгарии и партии «Возрождение». Кроме этого, активисты также демонстрировали плакаты с антивоенными лозунгами, включая призыв: «Урсула несет войну, Болгария хочет мира!».
«Перед входом в здание ВАЗовских машиностроительных заводов собрались… не желающие иностранного европейского присутствия в Болгарии», — следует из сообщения на сайте организации.
Глава политической силы «Возрождение» Костадин Костадинов заявил о неприемлемости визита председателя ЕК, указав, что он организован прозападными кругами в болгарском правительстве без учета воли граждан. В выступлении прозвучал призыв к замене лояльных Брюсселю чиновников.
Накануне глава ЕК заявила о намерении ЕС отправить своих военнослужащих на Украину.