Пять рейсов задержали и один отменили в омском аэропорту 1 сентября

Пассажирам пришлось ожидать отправления преимущественно около получаса. Так, рейс «Южного ветра» в Анталью поднялся в небо в 2:00 вместо запланированных 1:35, но приземлился по расписанию. Самолет «Уральских авиалиний» в Сочи взлетел в 3:21 вместо 2:50 и прибыл с задержкой 15 минут. Рейс «Победы» в московское Шереметьево вылетел в 5:51 вместо 5:10 и приземлился с опозданием на 15 минут.