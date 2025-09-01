Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять рейсов задержали и один отменили в омском аэропорту 1 сентября

Утренние вылеты в Москву, Сочи, Анталью и Астану не состоялись по расписанию.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, в первый день осени, утренние рейсы омского аэропорта столкнулись с задержками и отменами. Согласно данным онлайн-табло, вылеты в Москву, Сочи, Анталью и Астану были перенесены. Один рейс в столицу отменили.

Пассажирам пришлось ожидать отправления преимущественно около получаса. Так, рейс «Южного ветра» в Анталью поднялся в небо в 2:00 вместо запланированных 1:35, но приземлился по расписанию. Самолет «Уральских авиалиний» в Сочи взлетел в 3:21 вместо 2:50 и прибыл с задержкой 15 минут. Рейс «Победы» в московское Шереметьево вылетел в 5:51 вместо 5:10 и приземлился с опозданием на 15 минут.

Рейс «Казах-эйр» в Астану должен был отправиться в 9:00 вместо 8:30. Рейс «Уральских авиалиний» в московское Домодедово перенесли на 8:55 вместо 8:30.

В Омск лайнеры прибывали также с опозданием.

Дополнительный рейс «Уральских авиалиний» в Москву по расписанию на 6:30 был отменен.

Ранее мы писали, что местного перевозчика оштрафовали за незаконные прогулки по Иртышу.