Пять рейсов задержали и один отменили в омском аэропорту 1 сентября

Сегодня, в первый день осени, утренние рейсы омского аэропорта столкнулись с задержками и отменами. Согласно данным онлайн-табло, вылеты в Москву, Сочи, Анталью и Астану были перенесены. Один рейс в столицу отменили.
Пассажирам пришлось ожидать отправления преимущественно около получаса. Так, рейс «Южного ветра» в Анталью поднялся в небо в 2:00 вместо запланированных 1:35, но приземлился по расписанию. Самолет «Уральских авиалиний» в Сочи взлетел в 3:21 вместо 2:50 и прибыл с задержкой 15 минут. Рейс «Победы» в московское Шереметьево вылетел в 5:51 вместо 5:10 и приземлился с опозданием на 15 минут.
Рейс «Казах-эйр» в Астану должен был отправиться в 9:00 вместо 8:30. Рейс «Уральских авиалиний» в московское Домодедово перенесли на 8:55 вместо 8:30.
В Омск лайнеры прибывали также с опозданием.
Дополнительный рейс «Уральских авиалиний» в Москву по расписанию на 6:30 был отменен.
