Американский разведывательный дрон R-4B заметили над Черным морем

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk заметили в воздушном пространстве над Черным морем, следует из позволяющего отслеживать перемещение воздушных судов ресурса Flightradar24.
Согласно данным портала, в воскресенье, 31 августа, американский разведывательный указанный дрон вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на острове Сицилия, после чего направился в черноморский регион. Воздушное судно сделало несколько кругов над южной частью Черного моря.
RQ-4B — беспилотный летательный аппарат, который разработан для разведки и наблюдения.
Напомним, в марте этого года над Черным морем заметили американский самолет-разведчик. Как передавал тогда ресурс Flightradar, воздушное судно также вылетело с итальянской авиабазы на острове Сицилия.
В конце августа этого года российский истребитель сопроводил американский патрульный самолет P-8 Poseidon над Черным морем.