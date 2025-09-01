Ричмонд
Кофейная компания из Иркутска получила финансовую поддержку

Компании одобрен льготный заем на сумму 6 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Кофейная компания из Иркутска стала одним из получателей финансовой поддержки от Министерства сельского хозяйства Иркутской области и Фонда развития промышленности (ФРП). В рамках программы «Проекты развития региона» компании одобрен льготный заем на сумму 6 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали власти в Иркутской области.

— Средства будут направлены на модернизацию производственных мощностей по выпуску кофе и фруктового пюре, — рассказывают в правительстве области.

Инициатива направлена на поддержку предприятий пищевой промышленности, стимулирование инноваций и повышение конкурентоспособности продукции. Этот проект стал 11-м в сфере пищевой промышленности, получившим льготное финансирование.