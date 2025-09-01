Красноярским студенткам-матерям увеличили пособия в четыре раза

С 1 сентября студентки Красноярского края, ожидающие ребенка, начнут получать пособие по беременности и родам в размере, превышающем прежний почти в четыре раза. Новый расчет будет основываться на величине прожиточного минимума, а не на размере стипендии, как это было ранее.