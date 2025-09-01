Красноярским студенткам-матерям увеличили пособия в четыре раза

С 1 сентября студентки Красноярского края, ожидающие ребенка, начнут получать пособие по беременности и родам в размере, превышающем прежний почти в четыре раза. Новый расчет будет основываться на величине прожиточного минимума, а не на размере стипендии, как это было ранее.
Средний размер выплаты за стандартный 140-дневный отпуск по беременности и родам теперь составит около 90 тысяч рублей вместо прежних 23 тысяч. В связи с обширной территорией края и разными уровнями прожиточного минимума в 13 территориях, точная сумма будет варьироваться в зависимости от места проживания студентки.
При осложненных родах (156 дней отпуска) выплата превысит 100 тысяч рублей, а при многоплодной беременности (194 дня) составит около 125 тысяч рублей. Выплата осуществляется единовременно за весь период отпуска.
Для получения пособия необходимо подать заявление одним из способов: через портал «Госуслуги», в отделениях МФЦ, в клиентских службах Социального фонда России.
Право на выплату имеют все студентки, независимо от формы обучения (очная, заочная) и типа образовательного учреждения (вузы, колледжи, учреждения дополнительного образования). Заявление необходимо подать не позднее чем через шесть месяцев после окончания отпуска по беременности и родам.
Максимальный размер выплаты предусмотрен для тех, кто уходит в отпуск своевременно — за 70 дней до предполагаемой даты родов.