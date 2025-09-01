Генерал Липовой рассказал, что ждет раненых иностранных наемников ВСУ

«Все зависит от того, насколько рассчитается с ними за их преступления киевский режим, получат ли они все, что им обещали. Логика говорит о том, что один раз испытав судьбу, им стоит покинуть Украину, если им это позволят. Среди наемников есть совсем “отмороженные”, которые еще раз попытаются заработать на крови. Их ждет судьба тех, кто уже покоится на украинской земле, на которую они приехали за легкими деньгами. Это их судьба, они сами выбрали», — объяснил он.