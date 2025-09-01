Генерал Липовой рассказал, что ждет раненых иностранных наемников ВСУ

В госпиталях Харьковской, Днепропетровской, Киевской и других областей проходят лечение десятки тысяч иностранных наемников ВСУ, получивших ранения в зоне СВО. Что их ждет в дальнейшем, рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Все зависит от того, насколько рассчитается с ними за их преступления киевский режим, получат ли они все, что им обещали. Логика говорит о том, что один раз испытав судьбу, им стоит покинуть Украину, если им это позволят. Среди наемников есть совсем “отмороженные”, которые еще раз попытаются заработать на крови. Их ждет судьба тех, кто уже покоится на украинской земле, на которую они приехали за легкими деньгами. Это их судьба, они сами выбрали», — объяснил он.
По словам генерала, тот факт, что украинские больницы забиты ранеными наемниками, говорит об успешности действий наших подразделений, которые наносят удары именно по тем местам скопления, где находятся эти иностранцы.
Ранее Липовой рассказал, что в зоне СВО ликвидировано порядка 10 тысяч иностранных наемников ВСУ.