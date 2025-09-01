Глава Еврокомиссии: ЕС и США согласовали план размещения войск на Украине

Также в ряде СМИ появилась информация, что Китай выразил готовность направить миротворческий контингент на Украину. Журналисты сообщали, что в Пекине подчеркнули, что речь идет именно о миротворцах, а их размещение может состояться только в рамках международно-признанной процедуры. Однако впоследствии МИД республики опроверг данные сообщения.