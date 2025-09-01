Глава Еврокомиссии: ЕС и США согласовали план размещения войск на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о наличии у Европы «довольно четкого плана» по размещению войск на территории Украины после прекращения огня. Об этом сообщило Financial Times.
По ее словам, Европейский союз (ЕС) достиг соглашения с Белым домом по этому вопросу, и работа в данном направлении продвигается успешно.
Фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) изучит новые источники финансирования для обеспечения устойчивой поддержки украинских вооруженных сил. Главы стран ЕС, по ее информации, разрабатывают план по развертыванию многонациональных войск при поддержке США, говорится в статье.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал привлечь китайские войска к обеспечению безопасности на Украине. Отмечается, что европейские страны выступают против этой идеи, а ранее аналогичный проект отклонил украинский президент Владимир Зеленский.
Также в ряде СМИ появилась информация, что Китай выразил готовность направить миротворческий контингент на Украину. Журналисты сообщали, что в Пекине подчеркнули, что речь идет именно о миротворцах, а их размещение может состояться только в рамках международно-признанной процедуры. Однако впоследствии МИД республики опроверг данные сообщения.