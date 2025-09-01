Ричмонд
В Новосибирске введены новые правила осеннего призыва

Теперь в России будет действовать единый электронный воинский учёт.

Согласно новому постановлению Правительства РФ решение призывной комиссии о направлении гражданина в армию будет действовать сразу на две кампании — осеннюю и весеннюю. Это означает, что если молодой человек не был призван в текущую осеннюю кампанию, его могут вызвать на службу в течение года. Решение комиссии сохраняет силу до конца следующего призывного периода.

Также в России теперь существует единый электронный воинский учет. В новой системе будут централизованно храниться и обновляться данные о гражданах, подлежащих воинскому учету. Повестки теперь направляются не только в бумажном виде, но и через портал Госуслуги, а граждане смогут получать уведомления на электронные устройства.

Ответственность за нарушения учёта ужесточена: штрафы теперь предусмотрены за несвоевременное информирование о смене места жительства и за неявку в военкомат.

Кроме того, увеличился план набора контрактников на 2025 год.