В Новосибирске введены новые правила осеннего призыва

Согласно новому постановлению Правительства РФ решение призывной комиссии о направлении гражданина в армию будет действовать сразу на две кампании — осеннюю и весеннюю. Это означает, что если молодой человек не был призван в текущую осеннюю кампанию, его могут вызвать на службу в течение года. Решение комиссии сохраняет силу до конца следующего призывного периода.