Россиянам раскрыли самый выгодный месяц для отпуска

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят увеличить отпуск для предпенсионеров. Согласно инициативе, за пять лет до выхода на пенсию россиянам могут увеличить ежегодный отпуск на семь дней. Две трети россиян этой инициативе обрадовались и назвали ее честной и справедливой.