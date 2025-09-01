Россиянам раскрыли самый выгодный месяц для отпуска

Октябрь является наиболее финансово выгодным месяцем для планирования отпуска. Об этом заявил директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, октябрь насчитывает 23 рабочих дня, что превышает показатели других месяцев. Немного менее выгодными вариантами он назвал сентябрь и декабрь, в каждом из которых — 22 рабочих дня. Худшим выбором для отпуска специалист считает ноябрь с его 19 рабочими днями.
Южалин пояснил, что для выгодность отпуска зависит от количества рабочих дней в месяце. Поскольку оклад начисляется в фиксированном размере независимо от числа рабочих и выходных дней, а отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка.
Эксперт уточнил методику расчета оптимального времени для отпуска. Для этого необходимо сравнить свой ежедневный доход в конкретном месяце со средней дневной заработной платой. В случаях, когда эти показатели примерно равны или средний дневной заработок выше, использование отпуска становится экономически выгодным решением.
Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят увеличить отпуск для предпенсионеров. Согласно инициативе, за пять лет до выхода на пенсию россиянам могут увеличить ежегодный отпуск на семь дней. Две трети россиян этой инициативе обрадовались и назвали ее честной и справедливой.