Россиянам раскрыли самый выгодный месяц для отпуска

Юрист Южалин назвал октябрь самым выгодным месяцем для отпуска в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Октябрь является наиболее финансово выгодным месяцем для планирования отпуска. Об этом заявил директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, октябрь насчитывает 23 рабочих дня, что превышает показатели других месяцев. Немного менее выгодными вариантами он назвал сентябрь и декабрь, в каждом из которых — 22 рабочих дня. Худшим выбором для отпуска специалист считает ноябрь с его 19 рабочими днями.

Южалин пояснил, что для выгодность отпуска зависит от количества рабочих дней в месяце. Поскольку оклад начисляется в фиксированном размере независимо от числа рабочих и выходных дней, а отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка.

Эксперт уточнил методику расчета оптимального времени для отпуска. Для этого необходимо сравнить свой ежедневный доход в конкретном месяце со средней дневной заработной платой. В случаях, когда эти показатели примерно равны или средний дневной заработок выше, использование отпуска становится экономически выгодным решением.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят увеличить отпуск для предпенсионеров. Согласно инициативе, за пять лет до выхода на пенсию россиянам могут увеличить ежегодный отпуск на семь дней. Две трети россиян этой инициативе обрадовались и назвали ее честной и справедливой.