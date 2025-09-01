Ричмонд
В Прикамье иностранец осужден за фиктивную регистрацию мигранта

В Карагае суд вынес приговор 44-летнему гражданину Азербайджанской Республики, временно пребывающему в стране на законных основаниях. Мужчина признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В январе к нему обратился 29-летний знакомый с просьбой зарегистрировать его 19-летнюю супругу, гражданку Азербайджанской Республики, в квартире фигуранта. Это было нужно для подтверждения законности ее нахождения в РФ, и мужчина согласился.

Нарушение выявили сотрудники миграционного пункта территориального отдела полиции во время оперативных мероприятий. Оказалось, что владелец квартиры изначально не собирался предоставлять девушке для фактического проживания свое жилье в одном из населенных пунктов Карагайского муниципального округа. Мигрантка планировала жить с мужем в Перми.

Суд учел раскаяние фигуранта и признание вины и назначил ему штраф в 20 тысяч рублей.