Банты, цветы и первый звонок: 1 сентября встретили во дворах школ Иркутска

1 сентября в более сотни дворов школ Иркутска состоялись торжественные линейки, открывшие новый учебный год. Корреспондент «Комсомолки» в Иркутске посетил одно из торжественных событий. На мероприятие собрались ученики всех классов, учителя и родители. Для одних этот день стал первым шагом в школьную жизнь, для других — последним началом сентября в статусе школьника.
Особое внимание собравшихся было приковано к самым маленьким участникам праздника — первоклассникам. С огромными букетами, в нарядных костюмах и платьях, они выглядели немного растерянными, но старались держаться уверенно. Среди них выделялся мальчик на костылях: несмотря на трудности, он вышел вместе с классом и вызвал волну поддержки у зрителей.
Не менее торжественным стал выход выпускников. Одиннадцатиклассники промаршировали по школьной площади. Девушки в белых фартуках и с традиционными бантами в волосах, а юноши в классических костюмах. Для них это последнее 1 сентября в школьных стенах, и многие наверняка испытывают особое волнение.
Событие собрало и большое количество родителей. По правилам они находились за ограждением школьного двора, однако внимательно следили за происходящим, снимая выступления и выступления детей на телефоны. Многие не скрывали эмоций, с волнением наблюдая за первыми шагами своих сыновей и дочерей в учебном году.
На мероприятие собрались ученики всех классов, учителя и родители.