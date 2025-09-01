Ричмонд
Банты, цветы и первый звонок: 1 сентября встретили во дворах школ Иркутска

В Иркутске проходят линейки в День знаний.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

1 сентября в более сотни дворов школ Иркутска состоялись торжественные линейки, открывшие новый учебный год. Корреспондент «Комсомолки» в Иркутске посетил одно из торжественных событий. На мероприятие собрались ученики всех классов, учителя и родители. Для одних этот день стал первым шагом в школьную жизнь, для других — последним началом сентября в статусе школьника.

Не менее торжественным стал выход выпускников. Анастасия КУРЕНОВА.

Особое внимание собравшихся было приковано к самым маленьким участникам праздника — первоклассникам. С огромными букетами, в нарядных костюмах и платьях, они выглядели немного растерянными, но старались держаться уверенно. Среди них выделялся мальчик на костылях: несмотря на трудности, он вышел вместе с классом и вызвал волну поддержки у зрителей.

На линейке прозвучали поздравления педагогов. Анастасия КУРЕНОВА.

Не менее торжественным стал выход выпускников. Одиннадцатиклассники промаршировали по школьной площади. Девушки в белых фартуках и с традиционными бантами в волосах, а юноши в классических костюмах. Для них это последнее 1 сентября в школьных стенах, и многие наверняка испытывают особое волнение.

Многие не скрывали эмоций. Анастасия КУРЕНОВА.

Событие собрало и большое количество родителей. По правилам они находились за ограждением школьного двора, однако внимательно следили за происходящим, снимая выступления и выступления детей на телефоны. Многие не скрывали эмоций, с волнением наблюдая за первыми шагами своих сыновей и дочерей в учебном году.

На линейке прозвучали поздравления педагогов. Учителя пожелали ученикам успешного учебного года, терпения, новых открытий и интересных уроков. В завершение праздника прозвенел символический первый звонок, который дал старт учебному процессу.

Анастасия КУРЕНОВА На мероприятие собрались ученики всех классов, учителя и родители. Анастасия КУРЕНОВА.