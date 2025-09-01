Банты, цветы и первый звонок: 1 сентября встретили во дворах школ Иркутска

1 сентября в более сотни дворов школ Иркутска состоялись торжественные линейки, открывшие новый учебный год. Корреспондент «Комсомолки» в Иркутске посетил одно из торжественных событий. На мероприятие собрались ученики всех классов, учителя и родители. Для одних этот день стал первым шагом в школьную жизнь, для других — последним началом сентября в статусе школьника.