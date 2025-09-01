Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян: Покушение на Трампа вскрыло его «истинные мужские качества»

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что покушение на президента США Дональда Трампа, произошедшее в июле в американском городе Батлер, выявило его «истинные качества».

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что покушение на президента США Дональда Трампа, произошедшее в июле в американском городе Батлер, выявило его «истинные качества».

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян отметила, что Трамп продемонстрировал «мужскую» реакцию на нападение, оставшись на ногах и не поддавшись панике, несмотря на смертельную угрозу.

По мнению Симоньян, такая мгновенная реакция на непредвиденные обстоятельства, связанные с «невероятным стрессом» и угрозой жизни, является проверкой, к которой невозможно подготовиться. Она подчеркнула, что именно в такие моменты раскрывается истинное нутро человека.

— А то, что ты не ожидаешь, и связано с таким невероятным стрессом, с угрозой неминуемой… с тем, что он неизбежно только что должен… погибнуть был, как ты на это реагируешь? Это говорит о том, что всё-таки мужик, совсем мужик, — подчеркнула Симоньян.

Громкое покушение на Трампа произошло 14 июля прошлого года во время предвыборного митинга в городе Батлер. «Вечерняя Москва» выяснила подробности происшествия. После инцидента в разведке США сообщили, что не исключают новых попыток покушения на его жизнь.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах. Деятельность последней охватывает вопросы редакционной политики, информационного вещания и международных коммуникаций: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше