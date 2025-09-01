Симоньян: Покушение на Трампа вскрыло его «истинные мужские качества»

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что покушение на президента США Дональда Трампа, произошедшее в июле в американском городе Батлер, выявило его «истинные качества».
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян отметила, что Трамп продемонстрировал «мужскую» реакцию на нападение, оставшись на ногах и не поддавшись панике, несмотря на смертельную угрозу.
По мнению Симоньян, такая мгновенная реакция на непредвиденные обстоятельства, связанные с «невероятным стрессом» и угрозой жизни, является проверкой, к которой невозможно подготовиться. Она подчеркнула, что именно в такие моменты раскрывается истинное нутро человека.
— А то, что ты не ожидаешь, и связано с таким невероятным стрессом, с угрозой неминуемой… с тем, что он неизбежно только что должен… погибнуть был, как ты на это реагируешь? Это говорит о том, что всё-таки мужик, совсем мужик, — подчеркнула Симоньян.
Громкое покушение на Трампа произошло 14 июля прошлого года во время предвыборного митинга в городе Батлер. «Вечерняя Москва» выяснила подробности происшествия. После инцидента в разведке США сообщили, что не исключают новых попыток покушения на его жизнь.