Более 1,5 миллиона школьников сядут за парты в Беларуси 1 сентября

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Более 2,6 тысячи школ 1 сентября откроют двери для полутора миллионов школьников в Беларуси, в этом году будет и 8 новых школ на более чем 5,2 тысячи мест, сообщили в Министерстве образования республики.
Новый учебный год во всех школах начнется с урока под названием «Эстафета поколений: сохраняя прошлое, создаем будущее».
Как сообщили в ведомстве, к началу года паспорта готовности получили все общеобразовательные учреждения страны. Там также отметили, что для ребят в сельской местности будет организовано более 1,5 тысячи автобусов для бесплатного подвоза — в этом году на занятия в школы будут возить более 55 тысяч школьников.
Минобразования подготовило к учебному году почти 30 обновленных и новых учебников, в том числе «История Беларуси в контексте всемирной истории» для 11-го класса.
С 1 сентября в школах Беларуси вводится ряд новшеств, которые обязательны для всех школьников — это деловой стиль одежды на уроках (кроме физкультуры и труда), а ученики должны будут перед занятиями сдавать мобильные телефоны и другие гаджеты.
Первый урок
В Минобразования рассказали, что на первый тематический урок в школы будут приглашены люди разных поколений — родители, бабушки, дедушки школьников, молодые и опытные ветераны войны и труда, представители госорганов, общественных организаций, депутаты и сенаторы.
«Цель урока — напомнить школьникам, педагогам и всем, кто неравнодушен к судьбе страны, о важности исторической памяти, национальных традиций и духовного наследия», — подчеркнули в министерстве.