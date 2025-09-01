Более 1,5 миллиона школьников сядут за парты в Беларуси 1 сентября

Как сообщили в ведомстве, к началу года паспорта готовности получили все общеобразовательные учреждения страны. Там также отметили, что для ребят в сельской местности будет организовано более 1,5 тысячи автобусов для бесплатного подвоза — в этом году на занятия в школы будут возить более 55 тысяч школьников.