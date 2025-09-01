Ричмонд
Главврач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин покорил Эльбрус

Руководитель Красноярской краевой больницы Егор Корчагин совершил успешное восхождение на высшую точку России и Европы — гору Эльбрус (5642 метра). Экстремальный подъем занял 10 часов непрерывного движения в сложных погодных условиях.

Как сообщил сам Корчагин в своих социальных сетях, восхождение началось в ночь с 26 на 27 августа. Наиболее сложными участками маршрута стали «Косая полка» и «Перила», а заключительный отрезок пути — «Тропа зомби» — потребовал максимальной концентрации сил.

Несмотря на сильный ветер, 27 августа в 9:00 по московскому времени главврач смог установить флаг Красноярской краевой больницы на западной вершине Эльбруса.

«Эльбрус проверил меня на прочность, подарил невероятные ощущения и показал, что границы существуют только у нас в голове», — написал Корчагин после восхождения.

Врач отметил, что тщательная подготовка включала медицинское обследование, акклиматизацию и работу с профессиональным гидом. По его словам, ключевыми факторами успеха стали правильное планирование и сильная мотивация.