Главврач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин покорил Эльбрус

Как сообщил сам Корчагин в своих социальных сетях, восхождение началось в ночь с 26 на 27 августа. Наиболее сложными участками маршрута стали «Косая полка» и «Перила», а заключительный отрезок пути — «Тропа зомби» — потребовал максимальной концентрации сил.