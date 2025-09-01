В Новосибирске проходят торжественные линейки

В 2025 году за парты сядут почти 380 тысяч ребят.
Сегодня в новосибирских школах звучат первые звонки нового учебного года. Более 34 тысяч первоклассников впервые переступают порог своих учебных заведений.
По традиции торжественные линейки проходят на школьных дворах с участием учителей, родителей и представителей местной администрации. Для ребят подготовлены концерты, тематические выставки и интерактивные занятия, призванные познакомить их с правилами школьной жизни.
В Новосибирской области к 1 сентября 29 школ капитально отремонтировали, об этом сообщила заместитель губернатора Валентина Дудникова. В зданиях обновились фасады, системы отопления, канализации и стены.