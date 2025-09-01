Картинка кажется реальной: В Госдуме предупредили о схеме мошенничества с дипфейками

Эксперт добавил, что распознать дипфейк всё же возможно, если быть внимательным. Во время видеозвонка можно попросить собеседника поднять руку, повернуть голову или назвать точное время. Нейросети пока не способны адекватно воспроизводить такие действия, из-за чего появляются задержки, неестественные движения и сбои. Кроме того, стоит обращать внимание на мимику и интонацию — даже самые продвинутые дипфейки не идеально передают движение губ, паузы и эмоции. Немкин также напомнил универсальное правило цифровой безопасности: не доверять никаким роликам и ссылкам, где требуют срочных действий — перевести деньги, ввести код или отправить данные.