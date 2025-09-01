5 признаков, которые мгновенно выдают недалёкую женщину, — проверьте себя и свою избранницу

Умная женщина понимает ценность денег и умеет ими распоряжаться. Она не тратит последние средства на дорогую сумку ради красивого фото в соцсетях и не считает, что мужчина обязан её содержать. Такая дама может планировать бюджет, откладывать на будущее и не впадает в панику, если карта не прошла на кассе. Она работает над своим финансовым благополучием и не ждёт принца на белом коне с золотой картой. Недалёкая женщина живёт одним днём и считает, что деньги созданы для того, чтобы их тратить. Она может купить телефон за три зарплаты только для того, чтобы похвастаться перед подругами, а потом питаться одними макаронами до следующего дня зарплаты. Такие дамы обожают демонстрировать дорогие вещи, даже если эти покупки влекут за собой кредиты и долги. Они искренне считают, что мужчина должен их обеспечивать, а их задача — быть красивыми и позволять себя любить.