В Беларуси с 1 сентября увеличились все виды трудовых пенсий

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 сентября в Беларуси повышаются все виды трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Источник: AP 2024

В результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 5%. Это второе повышение в текущем году. Первое было произведено с 1 февраля и составило 10%.

В Беларуси с 1 сентября увеличатся базовая ставка и зарплаты бюджетников.

В Минтруда отметили, что, по предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в сентябре 2025 года составит Br980. Годовое увеличение (сентябрь 2025 года к сентябрю 2024 года) составит Br167, или 20,5%.

Однако размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет индивидуальным и зависеть от продолжительности стажа, величины заработка, учтенных при исчислении пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.

В ведомстве отметили, что получателями трудовых пенсий являются более 2,3 млн пенсионеров.