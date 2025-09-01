В Беларуси с 1 сентября увеличились все виды трудовых пенсий

В результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 5%. Это второе повышение в текущем году. Первое было произведено с 1 февраля и составило 10%.
В Беларуси с 1 сентября увеличатся базовая ставка и зарплаты бюджетников.
В Минтруда отметили, что, по предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в сентябре 2025 года составит Br980. Годовое увеличение (сентябрь 2025 года к сентябрю 2024 года) составит Br167, или 20,5%.
Однако размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет индивидуальным и зависеть от продолжительности стажа, величины заработка, учтенных при исчислении пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.
В ведомстве отметили, что получателями трудовых пенсий являются более 2,3 млн пенсионеров.