В Беларуси с 1 сентября увеличились все виды трудовых пенсий

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 сентября в Беларуси повышаются все виды трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.