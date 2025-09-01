Тайна смерти принцессы Дианы: какие нестыковки в официальной версии нашли спустя 28 лет

Напомним, что 31 августа 1997 года принцесса Диана и ее спутник Доди Аль-Файед погибли в автокатастрофе в парижском тоннеле. Официальная версия гласит, что их автомобиль пытался скрыться от папарацци на высокой скорости, после чего водитель не справился с управлением и совершил столкновение с опорой моста.