Тайна смерти принцессы Дианы: какие нестыковки в официальной версии нашли спустя 28 лет

Королевский эксперт Том Сайкс: Принцессу Диану убили спецслужбы Британии.

Источник: Комсомольская правда

Британский эксперт по королевской семье Том Сайкс выдвинул версию о причастности спецслужб Великобритании к гибели принцессы Дианы в 1997 году. Соответствующее заявление опубликовало американское издание The Daily Beast со ссылкой на материалы нового журналистского расследования.

Напомним, что 31 августа 1997 года принцесса Диана и ее спутник Доди Аль-Файед погибли в автокатастрофе в парижском тоннеле. Официальная версия гласит, что их автомобиль пытался скрыться от папарацци на высокой скорости, после чего водитель не справился с управлением и совершил столкновение с опорой моста.

Сайкс указывает на многочисленные несоответствия в официальной трактовке событий. Его внимание привлек аномально высокий уровень угарного газа в крови водителя, полное отсутствие работающих камер видеонаблюдения в районе происшествия, а также факт экстренного бальзамирования тела принцессы.

Отдельный вопрос эксперт связывает с автомобилем Fiat Uno, который предположительно столкнулся с машиной Дианы перед роковым столкновением с мостом. Хотя по официальной версии им управлял фотограф Джеймс Энденсон, проверить это невозможно, поскольку он скончался в 2000 году. Сайкс полагает, что за рулем мог находиться оперативник британских спецслужб.

Касательно возможных заказчиков преступления эксперт отмечает существование различных версий. В отличие от Мохаммеда Аль-Файеда, винившего принца Филиппа, Сайкс склоняется к версии о самостоятельных действиях группы влиятельных сотрудников спецслужб, которые могли устранить Диану без согласования с королевской семьей, считая ее угрозой для монархии.

В прошлом году в Лондоне продали бывшую резиденцию семьи принцессы Дианы. Как пишет Robb Report, дом нашел покупателя менее чем за две недели после выставления на торги. Неизвестный приобрел особняк за 14,2 миллиона долларов.