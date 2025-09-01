Названо число москвичей, установивших самозапрет на кредиты

Возможностью установить самозапрет на кредиты, которая появилась 1 марта, воспользовались уже 2,4 миллиона москвичей. В сравнении с апрелем этого года количество пользователей услуги возросло почти в два раза. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Помимо москвичей, услуга пользуется популярностью среди жителей Санкт-Петербурга (983 тысячи человек), Московской области (749 тысяч человек), Краснодарского края (528 тысяч человек) и Свердловской области (около 452 тысяч человек). Установить самозапрет можно через портал «Госуслуги» и в офисах МФЦ. Для этого нужно авторизоваться на портале и проверить загруженные паспортные данные и ИНН.
Запрет начинает действовать на следующий день после включения сведений в кредитную историю — уведомление об этом поступает в личный кабинет.
— Самозапрет работает как невидимый щит: даже если персональные данные попадут в чужие руки, кредит на ваше имя оформить никто не сможет. Важно, что граждане сами определяют условия. Можно установить полный запрет на кредиты и займы или выбрать частичные ограничения, — отметила министр правительства Москвы и руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.
Она добавила, что благодаря этому инструменту можно избежать возможных финансовых рисков, а также защитить себя и своих близких от злоумышленников.
Самозапрет распространяется на потребительские кредиты, кредитные карты и карты с овердрафтом, но не затрагивает ипотеку, кредиты на образование и покупку автомобиля. Он также не влияет на кредитную историю и кредитный рейтинг. Самозапрет действует бессрочно, пока его не отменят. В таком случае он снимается не сразу, а спустя день после внесения соответствующей информации в кредитную историю.
По словам экспертов финансового маркетплейса «Выберу.ру», почти 40 процентов россиян, которые установили самозапрет на оформление кредитов, сделали это после того, как стали жертвами мошенников, оформивших займы на их имя. Кроме того, более 20 процентов респондентов признались, что ввели запрет, чтобы обезопасить себя от родственников.