Названо число москвичей, установивших самозапрет на кредиты

Самозапрет распространяется на потребительские кредиты, кредитные карты и карты с овердрафтом, но не затрагивает ипотеку, кредиты на образование и покупку автомобиля. Он также не влияет на кредитную историю и кредитный рейтинг. Самозапрет действует бессрочно, пока его не отменят. В таком случае он снимается не сразу, а спустя день после внесения соответствующей информации в кредитную историю.