Утро 1 сентября в Омске обернулось отменами и задержками авиарейсов

Утро 1 сентября в омском аэропорту началось с задержек и отмен рейсов. Ранние вылеты в Москву, Сочи, Анталью и Астану задержались, а один рейс в столицу был отменён. По данным онлайн-табло, большинство задержек составило около получаса, при этом прибывающие самолёты также приземлялись позже расписания.