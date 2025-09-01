Утро 1 сентября в Омске обернулось отменами и задержками авиарейсов

Утро 1 сентября в омском аэропорту началось с задержек и отмен рейсов. Ранние вылеты в Москву, Сочи, Анталью и Астану задержались, а один рейс в столицу был отменён. По данным онлайн-табло, большинство задержек составило около получаса, при этом прибывающие самолёты также приземлялись позже расписания.
Например, рейс в Анталью («Южный ветер») вылетел на 25 минут позже — в 2:00 вместо 1:35. Рейс в Сочи («Уральские авиалинии») вылетел с задержкой 31 минуту, в Москву (Шереметьево, «Победа») — на 41 минуту. В Астану («Казах-эйр») самолёт вылетел на 30 минут позже, в Москву (Домодедово, «Уральские авиалинии») задержка составила 43 минуты.
Самый долгий срок задержки — рейс в Новосибирск, который отправится на 1 час 20 минут позже запланированного времени (в 14:30 вместо 13:10).