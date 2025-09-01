Стали известны организаторы расправы над принцессой Дианой

Уже 28 лет прошло со дня гибели в ДТП принцессы Дианы — бывшей жены принца Чарльза, благотворительницы и «королевы сердец». Авария произошла по вине пьяного водителя Дианы, но поклонники до сих пор обвиняют в этом журналистов, спецслужбы и даже королевскую семью. Почему смерть «народной принцессы» вызвала столько слухов и могли ли аварию подстроить — в материале «Вечерней Москвы».