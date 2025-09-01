Пара из Колорадо шесть лет хранила останки своих убитых детей в машине

В США супруги из Колорадо были арестованы по обвинению в убийстве двух своих малолетних детей, чьи останки они скрывали в течение шести лет.
По данным следствия, пятилетний Хесус и трехлетняя Есения погибли еще в 2018 году. Все эти годы их отец, Хесус Домингес-старший, и его сожительница, Корена Миньярез, ездили на автомобиле, в багажнике которого хранились кости одного из детей. Останки второго ребенка они спрятали в залитом бетоном контейнере.
На следствие вышла мать Миньярез, сообщившая о подозрительном контейнере и запахе разложения. Мужчина утверждает, что дети умерли случайно, однако на теле девочки были следы побоев. Полиция считает их жертвами домашнего насилия, передает The Pueblo Chieftain.
