Пара из Колорадо шесть лет хранила останки своих убитых детей в машине

По данным следствия, пятилетний Хесус и трехлетняя Есения погибли еще в 2018 году. Все эти годы их отец, Хесус Домингес-старший, и его сожительница, Корена Миньярез, ездили на автомобиле, в багажнике которого хранились кости одного из детей. Останки второго ребенка они спрятали в залитом бетоном контейнере.