Аллигатора в США обвинили в исчезновении 12-летнего ребенка

Сотрудники правоохранительных органов в американском Новом Орлеане раскрыли дело об исчезновении 12-летнего Брайана Васкеса. Об этом в среду, 27 августа, сообщили в People.

Инцидент произошел 14 августа — мальчик вылез из окна спальни и сбежал из дома. У ребенка ранее диагностировали расстройство нервной системы, из-за чего родители сразу обратились за помощью в полицию. Спустя некоторое время беспилотник обнаружил его останки на болоте.

Специалисты посчитали, что мальчика убил аллигатор. По их предположениям, рептилия напала на Васкеса, и тот захлебнулся в воде.

Суперинтендант полицейского управления Нового Орлеана Энн Киркпатрик добавила, что поиски мальчика начались слишком поздно — спустя пять часов после обращения родителей ребенка. Причина задержки расследуется, уточнили в издании.

До этого в Малайзии крокодил съел годовалого младенца, который был на рыбалке с отцом. Рептилия вытащила ребенка из лодки. Мужчину госпитализировали с травмами. Тело ребенка не нашли.

Генеральный прокурор штата Флорида, США, Джеймс Утмейер предложил создать для мигрантов тюрьму с аллигаторами и питонами. Он выступил с инициативой назвать учреждение «Аллигатор Алькатрас», а расположить его на территории природного комплекса Эверглейдс.