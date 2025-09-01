Аллигатора в США обвинили в исчезновении 12-летнего ребенка

Инцидент произошел 14 августа — мальчик вылез из окна спальни и сбежал из дома. У ребенка ранее диагностировали расстройство нервной системы, из-за чего родители сразу обратились за помощью в полицию. Спустя некоторое время беспилотник обнаружил его останки на болоте.