В Ростове 1 сентября синоптики обещают жару до +34 градусов

В Ростовской области в зависимости от района будет и того жарче. Синоптики также передают переменную облачность без осадков. Восточный и юго-восточный ветер с переходом на юго-западный и западный разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +29 — +34 градусов, местами — до +38.