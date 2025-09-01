В Ростове 1 сентября синоптики обещают жару до +34 градусов

Понедельник, 1 сентября, ожидается жарким как в Ростове-на-Дону, так и в Ростовской области. Подробнее о погоде в День знаний сообщили в региональном гидрометцентре.
По информации синоптиков, первый день осени в донской столице пройдет с переменной облачностью и без существенных осадков. Восточный и юго-восточный ветер с переходом на юго-западный и западный будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Столбики термометров днем поднимутся до +32 — +34 градусов.
В Ростовской области в зависимости от района будет и того жарче. Синоптики также передают переменную облачность без осадков. Восточный и юго-восточный ветер с переходом на юго-западный и западный разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +29 — +34 градусов, местами — до +38.
Также специалисты Ростгидрометцентра предупреждают о чрезвычайной пожароопасности пятого класса в Ростове-на-Дону, северо-восточных, центральных, южных, местами в северо-западных, юго-восточных районах и Приазовье. Местами в северо-западных районах и Приазовье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.
