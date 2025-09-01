Путин сообщил о впечатляющих темпах развития ШОС

Срочная новость Президент России Владимир Путин на саммите ШОС отметил, что динамика развития сотрудничества в рамках организации вызывает восхищение. По его словам, средний рост ВВП стран-участниц превышает 5%, что опережает средние мировые темпы.
