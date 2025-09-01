За последнюю неделю лета больше половины вызовов омских пожарных оказались ложными

«Пожарные итоги прошедшей недели с 25 по 31 августа 2025 года включительно: ликвидировано 53 пожара, в том числе 13 — травы и мусора. Выезды по ложным вызовам было совершены 33 раза, при этом зафиксировано 183 ложных срабатываний сигнализаций», — говорится в сообщении ведомства.