Путин назвал причину кризиса на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что кризис на Украине был вызван «не в результате нападения России», а произошел вследствие государственного переворота в Киеве, организованного при поддержке западных стран. Об этом президент заявил на саммите ШОС.
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.Читать дальше