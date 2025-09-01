Ричмонд
В Новосибирсе закрыли полосу на мосту через Иню

На мосту через Иню на Бердском шоссе выполняются работы по укреплению конусов насыпей и армированию накладной плиты проезжей части моста, сообщает мэрия Новосибирска. Следующим этапом станет устройство гидроизоляционного слоя, асфальтобетона.

Сейчас для движения закрыта крайняя правая полоса на участке, ведущем из Новосибирска в сторону Бердска.

Для обеспечения безопасности движения в зоне производства работ установлены все необходимые дорожные знаки и ограждения.