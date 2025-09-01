Ричмонд
Путин: Заседание глав правительств ШОС пройдет в ноябре в Москве

Заседание глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в ноябре в Москве. Об этом в понедельник, 1 сентября, заявил президент России Владимир Путин.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления об «изоляции» России, опубликовав в социальной сети X видео с саммита. На кадрах запечатлен момент совместного фотографирования участников, включая Путина.

Владимир Путин прибыл на четыре дня в Китай для участия в саммите ШОС и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Его самолет приземлился в Тяньцзинь в 04:39. Главные цели поездки и что могут обсудить лидеры двух стран, «Вечерняя Москва» выясняла с политологом Сергеем Маркеловым.

Новость дополняется.

